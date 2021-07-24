Вячеслав Колосков: «Почему Карпин, а не Бердыев? Так вы же сами писали, что «автобус» нам не нужен»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил свое мнение, почему РФС сделал выбор в пользу Валерия Карпина, а не Курбана Бердыева.
— Совмещение постов — большая ошибка?
— А как здесь быть? Карпин пошел на риск. Вот он до декабря работает в сборной. А что потом? Он же теоретически может остаться без работы. Так что РФС пошел на такой шаг. Тем более, что Дюков выполнил свое обещание: назначил тренера до старта нового сезона в РПЛ. Конечно, куда ни глянь — одни риски. Но Карпин молодец уже в том, что он не испугался.
— Почему Карпин, а не Бердыев?
— Так вы же сами, журналисты, критиковали Бердыева за его футбол, писали про «автобус»... Это от вас шло. А нам сейчас «автобус» не нужен.
— Считаете, Карпин ставит более современный футбол?
— Конечно. Я же в том числе и на ваши заметки ссылаюсь. Вы же сами говорили: ну что это за футбол у Бердыева — смотреть не возможно!
— При этом Бердыев дважды выигрывал чемпионат России, а у Карпина нет трофеев.
— Можно долго рассуждать... Семак трижды выигрывал чемпионат России. Но это не означает, что он автоматически является главным тренером сборной России. Так? Я уже вам сказал: в сложившейся ситуации назначение Карпина — абсолютно логичное решение!
Ранее, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.
Вячеслав Колосков: «Раз не удалось договориться с иностранцем, Карпин — абсолютно логичный выбор»
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