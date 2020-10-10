«Рад за ребят». Дзюба — о вызове Сафонова и Беляева в сборную
Нападающий сборной России Артем Дзюба отреагировал на вызов в национальную команду защитника Максима Беляева и голкипера Матвея Сафонова, которые были дозаявлены отдельно.
— Я знаю и Беляева, и Сафонова. У нас было свое мероприятие небольшое. Рад за ребят. Сафонов мне импонирует как вратарь. Рад их видеть. Проблем нет. Двери открыты всегда. У нас очень хороший коллектив — это самое главное. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.