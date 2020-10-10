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«Рад за ребят». Дзюба — о вызове Сафонова и Беляева в сборную

13:48
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Нападающий сборной России Артем Дзюба отреагировал на вызов в национальную команду защитника Максима Беляева и голкипера Матвея Сафонова, которые были дозаявлены отдельно.

— Я знаю и Беляева, и Сафонова. У нас было свое мероприятие небольшое. Рад за ребят. Сафонов мне импонирует как вратарь. Рад их видеть. Проблем нет. Двери открыты всегда. У нас очень хороший коллектив — это самое главное. (Наталья Юрина)

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