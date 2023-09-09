Пономарев заявил, что в России нет сильных игроков

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о сравнении Александра Головина с Алексом.

«Сильнее ли Алекс Головина? Трудно сказать, нельзя никого никогда сравнивать. Про кого сейчас в нашем футболе можно сказать: полезный игрок? Я даже не назову никого, честное слово. Раньше их было полно в «Спартаке», тот же Юрий Гаврилов, в «Динамо» были, в ЦСКА. Сейчас никто не бежит с мячом, не владеет дриблингом. У нас безобразный, очень слабый футбол. Я не могу ничего про Головина сказать. Я его давно не видел, но иногда он забивает за «Монако». Подумаешь, какое дело, забить гол за десять игр? Нет у нас сильнейших игроков. Даже среди тех, которые играют за границей», — приводит слова Пономарева Metaratings.ru.

Он также высказался об Артеме Дзюбе.

«В лучшие-то времена на него играли, как на «столба». Навесят туда мяч и он может головой скинуть. Головой он неплохо играет, чувствует позицию. Вы просто не видели хороший советский футбол, поэтому мы рассуждаем про Дзюбу. У нас он в основном составе даже близко не играл бы», — добавил Пономарев.

27-летний полузащитник последний раз выступал за сборную России 14 ноября 2021 года в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против сборной Хорватии (0:1).

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел 4 матча, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.