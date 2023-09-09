Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:21

Онопко — о целях национальной команды: «Мы футболисты — мы должны играть. Сборная существует!»

Онопко рассказал о целях и задачах сборной России
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал «СЭ» о целях и задачах национальной команды.

«Сейчас окно, когда собираются все сборные мира. Нам тоже нужно играть, нужно собираться. Футбол всегда жил, жив и будет жить. При всей этой ситуации, в которой мы находимся, естественно, эти сборы и прежде всего эти игры очень важны в плане того, что мы футболисты — мы должны играть. Есть сборная, она существует!» — сказал Онопко «СЭ».

11 сентября сборная России проведет товарищеский матч против олимпийской команды Египта, на 12 сентября запланирована игра с Катаром.

Виктор Онопко
Футбол
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
Шведский олимпиец утонул в центре Стокгольма. Тело искали почти три месяца
Медведев обыграл Алькараса в полуфинале US Open
Лидеры стран G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки
Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы
Течет к Волге: в РФ запустили движение на новом участке трассы М-12
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онопко — о матче с олимпийской сборной Египта: «Будем на связи с Карпиным»
Новости
RSS RSS
Все новости