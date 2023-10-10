Борис Ротенберг жестко отреагировал на решение УЕФА об отмене допуска юношеских сборных России: «Позор!»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные.

«Считаю, что это чистая несправедливость! Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт!» — сказал Ротенберг «СЭ».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.