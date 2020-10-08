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«Получили интересную информацию». Черчесов — о позитиве матча России со Швецией

22:00
Станислав Черчесов. Фото YouTube-канал сборной России.
Станислав Черчесов. Фото YouTube-канал сборной России.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со Швецией в Москве (1:2) оценил игру своей команды и появление на поле новых футболистов. В «старте» вышел дебютант Андрей Мостовой, а после перерыва — автор единственного гола хозяев Александр Соболев.

— Результат не в нашу пользу, — заметил Черчесов в послематчевом комментарии. — Хотели выиграть, имели преимущество в первом тайме, но пропустили гол, который ничто не предвещало. Это расстроило. Но продолжали так же играть. Сделали запланированные замены, поскольку еще два матча впереди. Хотели проверить ряд игроков, у нас два дебютанта — Мостовой и Соболев, плюс Кутепов и Джанаев давно не играли, Кудряшов давно в центре не играл. Нет результата, но получили интересную информацию, которую должны обработать. (Константин Алексеев)

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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