Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча со Швецией в Москве (1:2) оценил игру своей команды и появление на поле новых футболистов. В «старте» вышел дебютант Андрей Мостовой, а после перерыва — автор единственного гола хозяев Александр Соболев.

— Результат не в нашу пользу, — заметил Черчесов в послематчевом комментарии. — Хотели выиграть, имели преимущество в первом тайме, но пропустили гол, который ничто не предвещало. Это расстроило. Но продолжали так же играть. Сделали запланированные замены, поскольку еще два матча впереди. Хотели проверить ряд игроков, у нас два дебютанта — Мостовой и Соболев, плюс Кутепов и Джанаев давно не играли, Кудряшов давно в центре не играл. Нет результата, но получили интересную информацию, которую должны обработать. (Константин Алексеев)