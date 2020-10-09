Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился мнением об игре форварда национальной команды и «Зенита» Артема Дзюбы.

— Давайте начнём с того, что так цепляться за мяч, как Дзюба, в России не умеет никто. Это одно из сильнейших качеств Артёма. У Соболева свои плюсы. Он забил и в принципе старался нагнетать обстановку в чужой штрафной, часто вступал в единоборства. В качестве мощного форварда Александр свою задачу выполнил.

— Можно ли ожидать, что этим голом Соболев застолбит за собой место первого запасного в линию атаки сборной?

— Не стоит так разграничивать состав, ведь тренерский штаб смотрит на состояние футболистов, а также каждый раз в зависимости от соперника выбирает определённую тактическую схему. Понятно, что в любой команде есть костяк, и Дзюба в сборной является его основой. Однако я, например, не стал бы исключать вариант, при котором Артём может сыграть в паре с Соболевым. Хорошо, когда есть выбор.

— При этом с уходом Дзюбы игра сборной России разладилась. Не слишком ли национальная команда на сегодняшний день зависима от Артёма, учитывая, что ему исполнилось уже 32 года?

— Я бы не говорил об излишней зависимости. В принципе, можно сказать, что сборная зависит от любого футболиста. Да, у Артёма есть свои сильные качества, но нет тех плюсов, которые имеются у партнёров. Что касается матча со Швецией, то не думаю, что спад в игре России оказался связан с уходом Дзюбы. Скорее скандинавы прибавили. У них многое начало получаться, в частности выход из-под прессинга. Поэтому давайте считать, что соперник провёл хорошую встречу.