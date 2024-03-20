Первак ответил Аршавину: «Это твоя Родина, сынок!»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак в интервью «СЭ» прокомментировал высказывание экс-форварда «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина.

— Андрей Аршавин сказал, что в нынешней ситуации товарищеские матчи сборной России ему не очень интересны. Многие даже не смотрел. Вы его понимаете?

— Нет. Как любой гражданин обязан ходить на президентские выборы, так и каждый болельщик должен поддерживать национальную сборную. А уж люди, которые в футболе работают, тем более. Аршавин не просто эксперт на ТВ, но и один из менеджеров «Зенита». Как он может игнорировать такие матчи? Там ведь играют ребята из его клуба. Да и вообще — это ж сборная! Это твоя Родина, сынок!

Я, например, видел все контрольные игры нашей команды за последние два года. С Сербией и Парагваем, разумеется, тоже посмотрю. Если не на стадионе, то по телевизору точно.