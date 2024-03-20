Титов — о встрече сборной России с Сербией: «У меня нет сомнений, что матч будет интересным»

Бывший футболист сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от товарищеского матча российской национальной команды против Сербии.

«Ажиотаж перед игрой огромный. Давно наша сборная не играла с хорошим соперником, будет очень интересно. Сегодня все самые лучшие футболисты находятся в обойме у тренерского штаба. Будет неправильно, если скажем, что мы дадим бой, потому что Россия — сильная сборная. Все наши иностранцы приехали. Видно, что обстановка великолепная, все шутят. У меня нет сомнений, что матч будет интересным», — цитирует Титова Metaratings.ru.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени.