Многолетный автор и ведущий цикла «Намедни» Леонид Парфенов выпустил документальный фильм о 2006 годе. Отдельную главу журналист посвятил назначению Гуса Хиддинка на пост главного тренера сборной России. Голландский специалист принял российскую команду после чемпионата мира-2006, на котором дошел с Австралией до 1/8 финала.

Хиддинк руководил сборной России до 2010 года, под его руководством команда добилась лучшего результата в истории — бронзовых медалей Евро-2008.

«Главную спортивную команду страны — футбольную сборную — впервые в истории России и СССР возглавляет иностранный тренер. Голландец Гус Хиддинк проработает 4 года, добьется бронзы на чемпионате Европы, его полюбят как родного», — рассказал Парфенов.

После невыхода российской команды на ЧМ-2010 Хиддинк покинул сборную, его сменил соотечественник Дик Адвокат.

Кроме того, Парфенов рассказал о легендарном эпизоде в финале чемпионата мира-2006 между Францией и Италией. В дополнительное время капитан французов Зинедин Зидан ударил головой в грудь защитника итальянцев Марко Матерацци. Арбитр удалил Зидана, а Франция проиграла в серии послематчевых пенальти (1:1, пенальти 3:5).

В выпуске о 2005 годе Парфенов также уделил внимание футболу — победе ЦСКА в Кубке УЕФА.