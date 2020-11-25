Орлов считает, что сборная России с Черчесовым проскочила Испанию на ЧМ-2018

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о резонансном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

— На мой взгляд, плохо, что Черчесов так сказал. Получается, тренер отделяет себя от игроков. Это же единая команда! Когда Станислав Саламович начинает говорить открыто о недостатках своих подопечных, это его поражение как педагога... Он же переложил ответственность. Зря...

Видимо, не сдержался. 0:5 от Сербии — это, безусловно, серьезный удар по имиджу, самолюбию. Сейчас много критики в его адрес. И тем не менее ты — тренер, должен нести ответственность наравне с остальными. Боюсь, что может быть утеряна нужная связь между ним и игроками... Надеюсь, что все сгладится.

Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу. Главную задачу он решил — вывел команду на чемпионат Европы. Его никто не уволит. Но зачем он начал упрекать футболистов? И что будет дальше?

Черчесов очень много сделал для нашей футбольной общественности. Имею в виду домашний чемпионат мира, выход в четвертьфинал. Хотя там стечение обстоятельств сыграло нам на руку. Если помните, перед турниром испанцы поменяли тренера, что не могло не повлиять на состояние команды. Но мы этим шансом воспользовались. Здесь Черчесов сработал четко.

В то же время я не совсем согласен, когда говорят, что мы обыграли Испанию. Мы ее проскочили. Возможно, не стоило давать нашим игрокам звания ЗМС, это сейчас где-то тоже аукнулось... Вот на кого сегодня равняться молодым игрокам? Лига чемпионов все показывает... (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Геннадия Орлова — здесь.