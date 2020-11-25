Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о поражении «Зенита» от «Лацио» (1:3) и резонансном интервью Станислава Черчесова.

«Зенит» недоукомплектован. Как можно было не купить центрального защитника?!

— Во-первых, я не понимаю, почему футболисты «Зенита» перестали прогрессировать, — начал Орлов. — Что с Барриосом происходит? Когда он только к нам приехал, разве мог кому-то позволить пробить из центральной зоны? Нет! Раньше накрывал, а сейчас не успевает... И потом, все упирается в наш футбольный интеллект.

— Что вы имеете в виду?

— Игроки, выступающие в РПЛ, похоже, даже и не подозревают, что можно так пробить с 20 метров, как это вчера сделал Иммобиле. Поэтому ему никто не мешал, не накрыл. Почему? Потому что в нашем чемпионате мало кто так исполняет. Влашич? Ну, пожалуй, да. Но он один на 16 клубов! Вот в чем проблема...

— Вам не кажется, что Ракицкий «закончился» как защитник уровня «Зенита»?

— Нет, так говорить нельзя. Не применяйте этот термин к футболисту. Это же обидно. Просто Ракицкому нужна небольшая пауза, чтобы чуть-чуть посидеть в запасе, осмотреться. Он как раз будет отбывать дисквалификацию в РПЛ. Зобнин же пропустил один матч в сборной, вернулся в «Спартак» и какой шикарный гол забил «Динамо»! Так и надо играть в нашем чемпионате. Троих прошел, пробил, не выключился из эпизода, когда Шунин среагировал. Молодец, не побоялся!

— Но кто заменит Ракицкого в центре обороны?

— Резонный вопрос. «Зенит» недоукомплектован! Ребята, что вообще происходит?! Как можно так вести селекционную работу?! Вчера вообще черт-те что было... Выбыл Караваев, и такие проблемы... Может быть, сейчас будут наконец сделаны выводы? Должна быть обойма из 18-20 футболистов. Иначе как играть в Лиге чемпионов?! Почему не был куплен центральный защитник помимо Ловрена?

Что теперь делать «Зениту»? В Туле выйдет маленький Дуглас Сантос? Хм. Бедняга... Его замучили, ставят на три позиции. Зачем вы над ним издеваетесь? Почему он должен играть не на профильной позиции? Тогда платите ему три зарплаты! Где же логика? Почему команда подошла к еврокубкам не готовой? Есть же спортивный директор, селекционный отдел. Чем занимаются все эти люди? Результат налицо...

— Да и Ловрен, похоже, не панацея от всех бед.

— В сборной Хорватии он играет нормально. Значит, в «Зените» ему просто трудно. Ему еще надо сыграться с Караваевым. Футбольный интеллект Вячеслава не дотягивает до хорвата. Пока у Ловрена еще нет стопроцентного взаимопонимания с тем же Ракицким, они играют вместе всего два месяца. Ну и, конечно, с уходом Ивановича разорвалась центральная зона. Имею в виду сочетание Ракицкий — Иванович — Барриос. Это же был мощнейший кулак, сильнейший в РПЛ. А что сейчас?

— Опорная зона провисает, Ракицкий стал совсем уж медленным.

— Надо разбираться. Барриос не похож сам на себя, резко сдал, все хуже и хуже играет. То ли он устал, то ли травмы беспокоят... Но куда пропала его прыть? Прежде всего возникают вопросы к тренировочной работе и к менталитету игроков РПЛ. Вчера футболисты «Зенита» оказались не готовы к такому трюку Иммобиле в дебюте встречи. Где подстраховка? Где компактность?

Мало кто по своему футбольному интеллекту дотягивает до Дзюбы

— Вы пожурили оборону. А что можно сказать про Малкома? Разве игрок, за которого выложили около 40 миллионов, не должен делать разницу в важнейших матчах?

— Во-первых, один в поле не воин. Нужно, чтобы была команда. А ее нет. В России этого уровня «Зениту» хватает, а вот в Лиге чемпионов...

— Дзюба вчера забил. С психологической точки зрения важный для него гол?

— Молодец, показал, что он умеет. Но вот в чем вся штука. Когда во втором тайме вышел Дриусси, Дзюбе стало полегче, он начал получать более умные, удобные пасы. Другие партнеры — иного интеллекта... Не все дотягивают до Дзюбы. Сейчас еще и Азмун, к сожалению, разобран. Да и Малком многовато пропустил. Кузяев в принципе способен действовать нестандартно. Но почему он играл правого защитника?

Я опять же задаю один и тот же вопрос: почему команда недоукомплектована? Почему состав не сбалансирован? Нужно все просчитывать! Знали, что уйдет Иванович, и купили только одного центрального защитника... Ну это вообще! В принципе в «Краснодаре» тоже не нашли замену Гранквисту. Что же это за футбольный интеллект людей, которые отвечают за селекцию? О чем они думают? Все же получают зарплату, разъезжают по миру. Тратятся огромные средства! А каков итог? Так что история «Зенита» — это провал организационный. При этом есть еще одно страшное обстоятельство, которое я считаю главным. А созданы ли условия для Семака? Он же просил Кокорина...

— Какое?

— Сейчас к футболистам относятся как к древнеримским гладиаторам.

— Что вы имеете в виду?

— Сумасшедший европейский календарь, помноженный на политику ФИФА и УЕФА. Это какая-то коммерческая история... Ну зачем нужна эта Лига наций? Какая нагрузка у наших футболистов?! Еврокубки, сборная, отбор на Евро, Лига наций. Последний турнир — лишний. Для чего он нужен? Придумали дивизионы А, Б... А кто-нибудь подумал о здоровье игроков? Отсюда усталость, травмы...

— Вы говорите об игроках. Но не резанул ли вас ответ Семака после поражения от «Лацио»: «Не считаю провалом очередной невыход из группы. Это реалии. Учитывая состояние лидеров команды, которые почти не тренировались, — Дриусси и Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком чуть больше, — достаточно сложно было рассчитывать на успех»?

— Я сейчас вспоминаю Лобановского, Бескова. Все спортивные дела в клубе происходили только с их ведома, разрешения. Семак же хотел, чтобы Кокорин вернулся, не раз об этом открыто заявлял. Но... Значит, возникает вопрос.

— Какой?

— Создали ли ему условия для успешной работы? А у Черчесова обратная ситуация.

— Что вы имеете в виду?

— Он не взял Дзюбу на последние матчи сборной, хотя по игровым качествам тот был ему нужен. Это чисто его фантазии, его решение. Он вдруг захотел стать Макаренко.

— Автором «Педагогической поэмы»?

— Ну да. Он сделал свой выбор, и что получилось? Ничья с Молдавией, поражения от Турции и Сербии. Без Дзюбы Станислав Саламович все проиграл! Ну что ж, он главный тренер и несет за это ответственность.

Но я сейчас даже о другом. Тот же Бердыев, когда его приглашают в клуб, сразу ставит справедливое условие: я буду заниматься спортивными вопросами. Не только тренировать, но и контролировать селекцию. Одним словом, работать с той командой, которую он сам строит. Почему к нам порой приезжают такие малоквалифицированные исполнители? Потому что, как правило, не тренер их выбирает. Ну вот как Вендел мог появиться в «Зените»? Его же взяли под Лигу чемпионов, а он ничего пока не показал, потом еще и получил травму.

Надо навести порядок в доме! Должна быть высочайшая организация во всем. А раз такие результаты — значит, работа не поставлена. Выигрывали же еврокубки Газзаев, Адвокат. Есть же наглядные примеры. Раньше Герман Зонин читал лекции на заседании технического комитета УЕФА. Представляете, какой это уровень?! А кого сейчас из наших специалистов могут позвать на такое мероприятие?

— Ваша версия?

— Бердыева и Семина. Но они оба почему-то без работы! Ну, позовите их хотя бы консультантами в клубы, чтобы они помогли в организации процесса. А у нас думают так: да ладно, обойдемся без них...

Теперь еще один момент. В последнем дерби «Спартак» и «Динамо» показали хорошее движение. Но у меня возникает вопрос как у человека, который всю жизнь провел в футболе: почему такие великие клубы тренируют иностранцы — немцы? Это мое нормальное пожелание. Я же люблю свою страну и хочу, чтобы больше было своих специалистов, хотя бы в командах с такими традициями! Мы потеряли эту преемственность... Сейчас нередко приглашают иностранцев, но при них российская молодежь не прогрессирует.

— Например?

— В «Локомотиве», позвав Николича, били себя в грудь: сделаем ставку на своих, молодых! А что мы видим? Приобретают Зе Луиша и Райковича...

По сути, Черчесов прав — Чалов не игрок сборной. Но зачем отделять себя от команды?!

— «Зенит» сделал ставку на российского тренера — Семака. И что команда второй год показывает в Лиге чемпионов?

— Постойте. Надо сначала разобраться, а все ли условия ему созданы, чтобы он добивался успехов в Лиге чемпионов? Сергей Богданович в силу своей тактичности не говорит обо всем в прессе. И мы не знаем всей внутренней кухни. Семак никогда не скажет вслух о насущных проблемах. Но как по идее он должен относиться к тому, что ему не дают нужных игроков? Почему все тренеры хвалят Гинера? Потому что они за ним как за каменной стеной, знают, что он поможет, поддержит, решит проблемы.

— Если позволите, еще один вопрос о матче «Зенита» с «Лацио». Вот что после игры сказал Дзюба: «Мне кажется, проблема наша — в менталитете. Пока мы не перестанем бояться, пока не начнем играть и не перекладывать ответственность — а каждый должен отвечать, должна быть ответственность, как командная, так и общая. Пока не будем все время играть на победу, к сожалению, так и будем играть с опаской».

— Дело в том, что наши тренеры не заставляют футболистов играть так, как говорит Дзюба. Действительно, надо менять менталитет. При счете 1:2 «Зенит» же встрепенулся, начал действовать агрессивнее. Значит, можем разозлиться? Но... Не всем хватает должного понимания игры.

Вернемся к началу нашего разговора. У нас люди не ожидали, что Иммобиле способен вот так пробить по воротам. Я понимаю недовольство Миши Кержакова... Надо же накрывать соперника! В Лиге чемпионов таких ошибок прощать никто не будет. Все это идет из юношеского футбола. Проблемы общей системы.

— Последняя тема — интервью Станислава Черчесова. Справедливы ли такие слова главного тренера сборной: ««Миранчуки, Чалов... Этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они у себя дома чай пьют, а я перед вами отвечаю за этот золотой актив. Они должны что-то делать. Я говорю совершенно откровенно: пускай они меня слышат».

— На мой взгляд, плохо, что Черчесов так сказал. Получается, тренер отделяет себя от игроков. Это же единая команда! Когда Станислав Саламович начинает говорить открыто о недостатках своих подопечных, это его поражение как педагога... Он же переложил ответственность. Зря...

Вы же все в одной лодке плывете. Черчесову никто не мешал вызвать Дзюбу. Но теперь, получается, виноват Чалов... Объективно говоря, форвард ЦСКА, конечно, сейчас не игрок сборной, ну не тянет он. Для сравнения вспомните Кокорина, когда тот выступал за «Динамо» вместе с Кураньи, Ворониным. Какие он совершал забеги!

— А Соболев?

— Он сильнее Чалова, но пока еще необтесанный. Нападающий ЦСКА, как и Смолов, почти не отрабатывает назад. Еще не факт, что Миранчук в «Аталанте» впишется в настоящий европейский футбол.

— Вернемся к Черчесову.

— Видимо, не сдержался. 0:5 от Сербии — это, безусловно, серьезный удар по имиджу, самолюбию. Сейчас много критики в его адрес. И тем не менее ты — тренер, должен нести ответственность наравне с остальными. Боюсь, что может быть утеряна нужная связь между ним и игроками... Надеюсь, что все сгладится.

Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу. Главную задачу он решил — вывел команду на чемпионат Европы. Его никто не уволит. Но зачем он начал упрекать футболистов? И что будет дальше?

Черчесов очень много сделал для нашей футбольной общественности. Имею в виду домашний чемпионат мира, выход в четвертьфинал. Хотя там стечение обстоятельств сыграло нам на руку. Если помните, перед турниром испанцы поменяли тренера, что не могло не повлиять на состояние команды. Но мы этим шансом воспользовались. Здесь Черчесов сработал четко.

В то же время я не совсем согласен, когда говорят, что мы обыграли Испанию. Мы ее проскочили. Возможно, не стоило давать нашим игрокам звания ЗМС, это сейчас где-то тоже аукнулось... Вот на кого сегодня равняться молодым игрокам? Лига чемпионов все показывает...

К чему я все это говорю? Нужно отмести в сторону политику, чиновников. На первом месте должен стоять футбол! Делайте все во имя него. Во имя этой игры! А для этого нужны одаренные, талантливые люди. Профессионалы, фанаты, своего дела. Я вот дружу с Алексеем Мишиным. Сколько лет он держит высочайший уровень в фигурном катании?! Профи! Постоянно придумывает прыжки, новые элементы. А какие у него ученики?! Вот вам пример для подражания. И он никогда не будет делать то, что не считает нужным. Харизма!