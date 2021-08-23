Глушаков заявил о желании и готовности вернуться в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о том, что хочет вернуться в сборную России.

«С Карпиным не общались, не видел его. Я готов выступать за сборную России, есть статистика для этого. Есть мои голы, можно сравнивать мою игру с любым полузащитником на протяжении трех лет. Кто-то говорит, что я старый, но это все пыль в глаза болельщикам и людям, которые футбол смотрят на кухне, у дивана», — цитирует Глушакова ТАСС.

Футболист также рассказал, почему, по его мнению, его убрали из сборной.

«Думаю, что меня убрали из сборной не из-за результатов, а за какие-то интриги и прочее. Конечно, хочу в сборную», — добавил футболист.

Глушаков выступал в составе сборной России с 2011 по 2018 год.