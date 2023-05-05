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Сегодня, 13:25

Онопко назвал правильным решение РФС отказаться от участия в турнире ЦАФА

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер сборной России Виктор Онопко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение РФС отказаться от участия в турнире ЦАФА.

«Считаю это решение правильным. Оно нужно было футболистам. Погода, понятно, играть на этом поле... В целом это решение пойдет во благо футболистам», — сказал Онопко «СЭ».

Турнир ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Афганистана.

Российские клубы и сборная отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Виктор Онопко
Футбол
Сборная России по футболу
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