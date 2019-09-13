Бывший защитник «Спартака» и сборной России, а сейчас тренер «Динамо» Юрий Никифоров в интервью «СЭ» рассказал, почему приостановил карьеру в национальной команде.

— Мало кто знает, почему в 90-е вы приостановили карьеру в сборной.

— История такая. В РФС нагрянули с проверкой, устроили «маски-шоу», изъяли документы. После чего сборников обвинили в уклонении от уплаты налогов. Сначала взялись за ребят, играющих в России. Потом дошла очередь до легионеров.

— Вы уже были в Хихоне?

— Да. Стал обзванивать пацанов, выяснять, что да как. Говорят: «Да, вызывали, допрашивали. Теперь будут брать тех, кто в Европе играет. Ника, ты первый в списке. Лучше в Россию не приезжай».

— А вы?

— Набрал Тукманову, тот огорошил: «На тебя завели уголовное дело». У меня паника. Вспомнил, как в конвертах выдавали премиальные, а Тарпищев, частенько заходивший в раздевалку сборной, уверял, что налоги уже вычтены. В осведомленности советника президента страны сомнений не возникало.

— Само собой.

— Ладно, получаю вызов в сборную, прилетаю в Москву. Встречает Тукманов: «Едем в прокуратуру. Ты не переживай, уже почти всё уладили. Примет женщина, задаст для проформы несколько вопросов...» Но когда мне выписали пропуск, а Тукманову велели ждать на улице, я насторожился.

— Надо думать.

— Захожу в кабинет, вижу — сидят четыре мужика. Дальше диалог, как в «Операции «Ы»: «А где бабуля?» — «Я за нее...»

— Не было женщины?

— Нет. Уехала, говорят. Беседовать с вами будем мы. И начинается перекрестный допрос. Бомбят со всех сторон — какие премиальные были в сборной, кто конверты разносил, за сколько «Спартак» продал меня в Хихон, какая там зарплата... Я не успеваю головой вертеть.

— Жестко.

— Наконец не выдержал. Эй, говорю, давайте по очереди. Не могу отвечать сразу на четыре вопроса. На что один из следователей поднимает палец: «Молодой человек, не ************ [выпендривайтесь]. Вы обвиняетесь в серьезном преступлении. Сейчас «закроем» и в свою Испанию вернетесь нескоро». Тут я понял, что влип. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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