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«Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности». Дзюба — о настрое на матч с Казахстаном

13:22
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Нападающий сборной России Артем Дзюба опубликовал мотивационный пост в преддверии домашнего отборочного матча чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном.

Сегодня — важнейший матч с Казахстаном! — написал Дзюба. — Ни капли вальяжности, ни секунды расслабленности. Только максимум! Рассчитываем на вашу поддержку! Она придает нам сил.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Матч Россия-Казахстан состоится в понедельник 9 сентября в 21.45 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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