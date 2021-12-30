Непомнящий уверен, что речь Карпина утром 1 января заставит подняться любого игрока

Известный тренер Валерий Непомнящий в ходе предновогоднего опроса ответил, чья мотивационная речь 1 января заставит подняться с кровати в девять утра любого игрока.

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Я имею в виду призыв тренера, готовящего сборную к матчу с Польшей. Естественно, Валерия Карпина",, — цитирует Непомнящего RT.

Валерий Карпин возглавил сборную России после отставки Станислава Черчесова. В 2022 году сборной России предстоят стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 в Катаре. В полуфинале россияне сыграют с Польшей и в случае победы — в финале со Швецией или Чехией.