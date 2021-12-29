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Гол Джикии за сборную России в падении через себя признан лучшим в 2021 году

19:11
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Гол защитника сборной России Георгия Джикии в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1) признан лучшим в 2021 году.

Опрос проводила пресс-служба сборной России. Гол выбирали болельщики национальной команды в социальных сетях.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

На 32-й минуте матча Джикия, после передачи Федора Смолова, сориентировался в штрафной и нанес с близкого расстояния удар через себя. Голкипер словенцев Ян Облак дотянулся до мяча, но не смог выбить его из ворот. В итоге 28-летний защитник увеличил преимущество сборной России в первом тайме — 2:0.

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Анна Горшкова все материалы автора
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