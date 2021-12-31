В Twitter сборной России по футболу 31 декабря появилась красочная картинка.

«2022 год — время мечтать. В нашей картинке мы спрятали очень много событий, которые ждем в новом году», — говорится в сообщении.

2022 год — время мечтать ?



В нашей картинке мы спрятали очень много событий, которые ждём в новом году ??? pic.twitter.com/e5J79uCOLc — Сборная России (@TeamRussia) December 31, 2021

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первой стала сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.

В полуфинале стыкового турнира сборная России сыграет против команды Польши. Встреча пройдет 24 марта на стадионе «Лужники». В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина сыграют с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.