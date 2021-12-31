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«2022 год — время мечтать». Новогодняя картинка от сборной России

12:31
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В Twitter сборной России по футболу 31 декабря появилась красочная картинка.

«2022 год — время мечтать. В нашей картинке мы спрятали очень много событий, которые ждем в новом году», — говорится в сообщении.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первой стала сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.

В полуфинале стыкового турнира сборная России сыграет против команды Польши. Встреча пройдет 24 марта на стадионе «Лужники». В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина сыграют с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Сити

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79

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Иван Шитик все материалы автора
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