«2022 год — время мечтать». Новогодняя картинка от сборной России
В Twitter сборной России по футболу 31 декабря появилась красочная картинка.
«2022 год — время мечтать. В нашей картинке мы спрятали очень много событий, которые ждем в новом году», — говорится в сообщении.
Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первой стала сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.
В полуфинале стыкового турнира сборная России сыграет против команды Польши. Встреча пройдет 24 марта на стадионе «Лужники». В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина сыграют с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.
Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
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