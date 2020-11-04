«Недостоин». Черчесов не представляет себя в ледовом шоу в паре с Загитовой
19:28
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире «Матч ТВ» пригласила главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на каток Этери Тутберидзе. Черчесов отказался, но уточнил: «На коньках стоять умею».
— Могли бы видеть себя с Загитовой в паре в каком-нибудь ледовом шоу? — спросил Черчесова комментатор Дмитрий Губерниев.
— Нет. Недостоин, — лаконично ответил специалист.
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