«На открытии все были. Пугачева была». Саенко рассказал о совместном бизнесе с Юдашкиным

Бывший нападающий сборной России Иван Саенко рассказал о своем совместном бизнесе с известным модельером Валентином Юдашкиным. Бронзовый призер Евро-2008 завершил карьеру в начале 2011 года в возрасте 27 лет и с тех пор мало распространялся о своих занятиях. Резонансным стало его интервью в ноябре 2011 года, когда он сказал, что «тратит честно заработанные деньги».

— Последние полтора-два года у нас проект был с Валентином Юдашкиным — открывали ресторан, — сказал Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос». — В том году было открытие в Москве. Грандиозное событие, все-все-все были, Пугачева была. У него большой особняк, где он встречает всех официально.