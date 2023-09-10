Мостовой: «Не понял, какая сборная играла с Египтом. Матч с Катаром не вызывает особого интереса»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о товарищеском матче национальной команды против Катара.

«Игру с Египтом я не смотрел, потому что не понял, какая там наша сборная играет. У египтян была заявлена олимпийская сборная, а у нас непонятно: то ли вторая или третья, то ли молодежная. Сейчас все так закрутили, что я не понял, кто в итоге будет играть с Катаром. На этот сбор были вызваны аж 49 человек, сверхрасширенный состав. Я пока не знаю, как сложится матч с Катаром. Но пока особого интереса он у меня не вызывает», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

Матч между сборными России и Катара пройдет 12 сентября в Эль-Вакре. Ранее стал известен состав России, который полетел на игру.

Ранее россияне сыграли вничью в товарищеской встрече с олимпийской командой Египта (1:1).