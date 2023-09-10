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10 сентября, 22:41

Сборную России встретили в отеле Дохи арабским кофе и «Дальней дорогой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Сборная России заселилась в один из отелей Дохи, где их встретили сотрудники отеля арабским кофе и исполнением композиции «Дорога дальняя».

Ранее стало известно, что национальная команда России прибыла в Катар перед товарищеским матчем с местной сборной.

12 сентября россияне проведут гостевую игру против сборной Катара на стадионе «Эль-Джануб».

7 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с олимпийской командой Египта (1:1).

Сборная России по футболу
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