Мостовой прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Надо подождать Европу. Поначалу думал, что можно в Азию. Но потом мысль: если уйдем, то не вернемся», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

26 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что исполком РФС рассмотрит вопрос о возможном переходе в АФК на заседании в ноябре или декабре нынешнего года.