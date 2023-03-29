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Мостовой: «Если бы не Пиняев, то мы бы не обыграли Ирак у себя дома»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил игру национальной команды в товарищеском матче против Ирака (2:0).

«Я после матча против Ирана сказал, что наши выиграют у Ирака и все скажут, что все хорошо, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового. - Я ошибся только в один мяч: говорил 3:0 будет, а сыграли 2:0. Ираку нужно отдать должное. В первом тайме он нас простил два раза. У него были отличные моменты забить. Первый тайм для нашей сборной был ужасным. Единственное светлое пятно — Пиняев. Он и гол забил классный. Если бы не Пиняев, то я не знаю... мы бы не обыграли Ирак у себя дома. Ни о чем серьезном эта победа не говорит, конечно же. Тем более такой первый тайм. Он был хуже, чем в матче против Ирана. Кстати, первый гол достаточно спорный. Если бы был ВАР, то офсайд бы поставили, мне кажется».

Матч прошел 26 марта в Санкт-Петербурге. Голы забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Источник: Евро-футбол
Александр Мостовой
Сергей Пиняев
Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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