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Карпин ответил на критику Матыцина: «И у меня вопрос к министру спорта: «Он с командой и с болельщиками?»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о реакции на критику министра спорта Олега Матыцина в свой адрес.

Перед товарищеским матчем со сборной Ирака Карпин заявил, что не держится за место в сборной России.

— Одно дело, когда об этом спрашивают журналисты. Какая у вас была реакция, когда в день матча с Ираком вы прочитали такие слова от министра спорта?

— К счастью или сожалению, до игры этих слов не видел. Мне сказали об этом после.

— Фраза про то, что «надо определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе» задела?

— Вообще не понимаю, как с этим связана моя фраза про «не держусь за место». Но и у меня вопрос к министру спорта: он с командой и с болельщиками?

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте здесь.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Олег Матыцин
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