Мостовой и Луценко вызваны в сборную России

Telegram-канал сборной России рассказал о новичках команды на матчи Лиги наций.

В сборную России вызваны полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой и форвард «Арсенала» Евгений Луценко. Для обоих игроков это будет дебют в национальной команде.

3 сентября команда Станислава Черчесова на стадионе «Динамо» примет Сербию, начало игры — в 21.45. 6 сентября Россия в гостях встретится с Венгрией, начало матча — в 19.00 (мск). В Лиге наций сборная России выступает в группе с Сербией, Венгрией и Турцией.