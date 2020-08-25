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Мостовой и Луценко вызваны в сборную России

14:09
Евгений Луценко. Фото ФК "Арсенал" Тула
Евгений Луценко. Фото ФК "Арсенал" Тула
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Telegram-канал сборной России рассказал о новичках команды на матчи Лиги наций.

В сборную России вызваны полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой и форвард «Арсенала» Евгений Луценко. Для обоих игроков это будет дебют в национальной команде.

3 сентября команда Станислава Черчесова на стадионе «Динамо» примет Сербию, начало игры — в 21.45. 6 сентября Россия в гостях встретится с Венгрией, начало матча — в 19.00 (мск). В Лиге наций сборная России выступает в группе с Сербией, Венгрией и Турцией.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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