Мостовой: «Головин выделялся на поле в первом тайме матча со сборной Кубы»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой подвел итоги товарищеского матча с Кубой (8:0).

«Ожидал, что будет забито около пяти или шести голов, но ребята молодцы — сумели наколотить даже больше. Думаю, что Головин выделялся на поле в первом тайме. Он сумел создать моменты не только для себя, но и для партнёров, вся игра команды шла именно через него. Поэтому он и лучший футболист нашей сборной, о чём я говорил уже достаточно давно», — приводит слова Мостового RT.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.