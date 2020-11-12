Защитник ЦСКА Игорь Дивеев проводит первый матч за сборную России. Он вышел в стартовом составе на товарищеский матч со сборной Молдавии. Это первый игрок 1999 года рождения в истории сборной России.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за московских армейцев и забил один мяч при одной голевой передаче.