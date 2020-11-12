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Молдавия — Россия: Дивеев проводит первый матч за сборную

20:01
Игорь Дивеев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Игорь Дивеев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев проводит первый матч за сборную России. Он вышел в стартовом составе на товарищеский матч со сборной Молдавии. Это первый игрок 1999 года рождения в истории сборной России.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за московских армейцев и забил один мяч при одной голевой передаче.

Молдавия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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