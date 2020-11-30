Министр спорта России выступил за изменение лимита на легионеров

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение, что результаты сборной России и российских клубов в еврокубках наводят на мысли о том, что лимит на легионеров нужно поменять.

Сейчас действует лимит по схеме «8+17» в заявке. Российские клубы в этом сезоне ни разу не победили в еврокубках, а сборная России не смогла подняться в сильнейший дивизион Лиги наций.

- Наверное, есть смысл задуматься (о формате лимита), — цитирует ТАСС Матыцына. — Результаты выступления наших клубов в еврокубках и игра нашей сборной будут серьезно проанализированы РФС и членами наблюдательного совета.

Но я бы не рассматривал вопрос легионеров как ключевой фактор развития нашего футбола. Мы должны ориентироваться на российскую систему в любом виде спорта. Каждый клуб должен быть заинтересован, чтобы как можно больше его воспитанников защищали цвета клуба, в дальнейшем — сборной страны.

В наших клубах работает много иностранцев. Трудно сказать, хорошо это или плохо, такова мировая практика. Речь идет о качестве и квалификации российских тренеров, надо понять, почему они не находятся на ведущих ролях.

Надо понять, какова роль клубного футбола в успехах нашей сборной, они должны быть взаимосвязаны. К сожалению, такой корреляции я не вижу.