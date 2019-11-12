Медведев считает, что футболисты сборной России заслужили звание ЗМС

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он относится к званию «Заслуженный мастер спорта» для футболистов сборной России. Команда дошла до 1/4 финала на ЧМ-2018.

— Считаю, футболисты полностью заслужили это звание потрясающей игрой на ЧМ-2018 и выходом в четвертьфинал, — цитирует Медведева Eurosport.ru. — Они заставили всю страну мечтать, болеть. Я в тот момент был на Уимблдоне, и мы с командой смотрели матч с Испанией. Я сам недавно получил ЗМС. Не мне судить, заслуженно или нет. Вот у нас в теннисе как установить четкий критерий, если нет чемпионата мира? Мне дали заслуженного за выход в финал US Open, хотя я не уверен, что именно за это. В моем понимании ЗМС дается за крутые заслуги.

Даниил Медведев выступает на Итоговом турнире АТР в Лондоне. В первом матче он уступил греку Стефаносу Циципасу (7:6, 6:4).