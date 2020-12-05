Матыцин — об интервью Черчесова: «Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир»
Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова каналу «Матч ТВ».
В интервью специалист резко высказался о молодых футболистах национальной команды, за что получил критику со стороны клубов.
— Не в моем стиле давать оценку деятельности или словам Черчесова, — сказал в эфире канала «Матч Страна» Матыцин. — Нам надо серьезно подумать о культуре взаимоотношений и высказываний в спорте. Спорт, конечно, значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в шоу-бизнес. Мне бы хотелось, чтобы спорт смотрели, не ориентируясь на отдельные интервью, а гордились успехами.
Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами и не должен выноситься в эфир. Давать какие-то личные оценки поведению того или иного человека, будь это футбол или фигурное катание... Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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