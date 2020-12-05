Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об интервью главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова каналу «Матч ТВ».

В интервью специалист резко высказался о молодых футболистах национальной команды, за что получил критику со стороны клубов.

— Не в моем стиле давать оценку деятельности или словам Черчесова, — сказал в эфире канала «Матч Страна» Матыцин. — Нам надо серьезно подумать о культуре взаимоотношений и высказываний в спорте. Спорт, конечно, значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в шоу-бизнес. Мне бы хотелось, чтобы спорт смотрели, не ориентируясь на отдельные интервью, а гордились успехами.

Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами и не должен выноситься в эфир. Давать какие-то личные оценки поведению того или иного человека, будь это футбол или фигурное катание... Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир.