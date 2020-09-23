Матч России со Швецией пройдет в Москве

Как стало известно «СЭ», товарищеский матч между сборными Швеции и России пройдет в Москве 8 октября. РФС удалось уговорить шведов провести игру в столице России. Встреча должна была пройти 8 октября в Швеции.

Матч начнется в 19.30, информирует пресс-служба национальной команды. Место проведения игры будет объявлено позднее.

??? Контрольный матч со Швецией сыграем в Москве. Стартовый свисток — 8 октября в 19:30. — Сборная России (@TeamRussia) September 23, 2020

Напомним, что 11 и 14 октября России предстоят домашние матчи Лиги наций против Турции и Венгрии соответственно.