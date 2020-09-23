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Матч России со Швецией пройдет в Москве

12:31
Сборная России примет Швецию в Москве. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России примет Швецию в Москве. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», товарищеский матч между сборными Швеции и России пройдет в Москве 8 октября. РФС удалось уговорить шведов провести игру в столице России. Встреча должна была пройти 8 октября в Швеции.

Матч начнется в 19.30, информирует пресс-служба национальной команды. Место проведения игры будет объявлено позднее.

Напомним, что 11 и 14 октября России предстоят домашние матчи Лиги наций против Турции и Венгрии соответственно.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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