Матч России со Швецией пройдет в Москве
12:31
Как стало известно «СЭ», товарищеский матч между сборными Швеции и России пройдет в Москве 8 октября. РФС удалось уговорить шведов провести игру в столице России. Встреча должна была пройти 8 октября в Швеции.
Матч начнется в 19.30, информирует пресс-служба национальной команды. Место проведения игры будет объявлено позднее.
??? Контрольный матч со Швецией сыграем в Москве. Стартовый свисток — 8 октября в 19:30.— Сборная России (@TeamRussia) September 23, 2020
Напомним, что 11 и 14 октября России предстоят домашние матчи Лиги наций против Турции и Венгрии соответственно.
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020