Мать братьев Миранчуков рассказала об отчислении из интерната «Спартака»

Елена Миранчук, мать полузащитников сборной России Алексея и Антона Миранчуков рассказала, как она отреагировала на их отчисление из интерната «Спартака».

«Здесь винить некого, потому что так получилось, — сказала Елена Миранчук в эфире подкаста «Мама знает все» на «Авторадио». Текст опубликован на официальном сайте РФС. — Пишут, что не хватало физики? Это тоже можно включить, что физики не хватало. Может быть, надо было где-то немножко подождать, где-то перетерпеть.

Да, это был очень сложный момент. Но показывать это никак нельзя было, потому что у меня два мальчика, которых надо дальше доводить. Тренерский состав — Алексей Николаевич Леонов и Борис Николаевич Стрельцов — всегда говорили: «Лена, все будет хорошо. У них это есть. Надо поверить, подождать, надо время». Поэтому я понимала, что, наверное, что-то в них есть, просто сейчас этого не видно".

Впоследствии братья Миранчуки выступали за «Локомотив». Антон по-прежнему в составе «Локо», а Алексей перешел в итальянскую «Аталанту».