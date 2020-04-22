Малафеев вспомнил о разгроме со счетом 1:7 от Португалии

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев вспомнил у себя в Instagram о поражении от сборной Португалии (1:7) во время отборочного турнира на ЧМ-2006 в Германии.

— 13 октября 2004 года — кошмарный день в истории российского футбола. В Лиссабоне сборная проиграла Португалии со счетом 7-1, — написал у себя в Instagram Малафеев. — Что произошло? После победы над Люксембургом (4:0), мы прилетели в Португалию. Почему-то у многих игроков накануне матча начались недомогания. Даже у меня поднялась температура, и ночью знобило. Я посчитал, что из-за волнения. Перед матчем не было плохого предчувствия. Думал об игре и как остановить Криштиану Роналду. Не остановили — он отметился двумя голами.

Прошло 16 лет, а я до сих пор помню все пропущенные мячи. Это точно был «не день Бекхэма»: ничего не получалось. Я и Андрей Аршавин единственные, кто тогда ответили на вопросы журналистов после матча... хотя говорить было нечего. Мне хотелось показать, что я не сломлен, не собираюсь отчаиваться или заканчивать карьеру.

В самолете я снова и снова прокручивал в голове эпизоды матча и думал, что произошло.

- Сказалось физическое недомогание?

- Неправильно подготовился психологически?

- В какие моменты мог спасти команду?

— Может быть, это не наш уровень футбола?

Даже вспомнил, как перед игрой Игорь Акинфеев померил мои перчатки. А у вратарей есть бзик, никому их не давать. Неужели примета сбылась? В России через 2 дня «Зенит» должен был встретиться с «Рубином». В день матча Петржела сообщил, что я не буду играть: «команде важно видеть уверенность вратаря, а я надломлен». Не совсем был согласен, но решение принято. Если спросите, хотел бы я что-нибудь изменить, чтобы этого матча не было, отвечу: «Нет». Для меня это был огромный опыт, который помог добиться лучших результатов. Когда сталкиваешься с подобными испытаниями, понимаешь многие вещи:

- Ты способен справиться с неприятностями, даже если кажется, что хуже не будет.

- Предрассудки мешают.

- Накручиваешь себя, и это отражается на психосоматике.

- Суеверия надо выбрасывать из головы.

- Все, что происходит — к лучшему.

- Если мыслишь позитивно, любое событие принесет полезный опыт для будущих достижений.

Со временем понимаешь, самые тяжелые ситуации даны, чтобы сделать тебя сильнее.