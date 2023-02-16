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Сегодня, 23:13

Боков: «Иран наделал шороху на чемпионате мира, это очень хороший соперник»

Алина Савинова
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Экс-игрок ЦСКА и сборной России Максим Боков прокомментировал информацию о возможном проведении матча между сборными России и Ирана.

— Эта команда наделала шороху на чемпионате мира, это очень хороший соперник. Это самый сильный соперник, с которым мы будем играть, за последние годы, — приводит Metaratings.ru слова Бокова.

— Как вы считаете, Карпин повезет оптимальный состав или будет расширенный?

— Я думаю, что оптимальный состав. Нужно уже как-то останавливаться и смотреть хорошие кадры. Что там уже кого-то присоединять, отсоединять. Скорее всего, у Карпина на карандаше уже есть тот, кто должен играть.

— Пригласит ли Валерий Карпин Артема Дзюбу в сборную?

— Это зависит от Артема. Мне кажется, любой может играть за сборную. Но сейчас непонятно, в какой Артем форме, поэтому сейчас, мне кажется, что шансов на вызов в сборную у него мало. А в будущем это зависит от того, как он будет себя проявлять.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-iran-nadelal-shorokhu-na-chempionate-mira-eto-ochen-khoroshii-sopernik-dlya-sbornoi-rossii-228509/
Максим Боков
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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