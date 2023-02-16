Боков: «Иран наделал шороху на чемпионате мира, это очень хороший соперник»

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Максим Боков прокомментировал информацию о возможном проведении матча между сборными России и Ирана.

— Эта команда наделала шороху на чемпионате мира, это очень хороший соперник. Это самый сильный соперник, с которым мы будем играть, за последние годы, — приводит Metaratings.ru слова Бокова.

— Как вы считаете, Карпин повезет оптимальный состав или будет расширенный?

— Я думаю, что оптимальный состав. Нужно уже как-то останавливаться и смотреть хорошие кадры. Что там уже кого-то присоединять, отсоединять. Скорее всего, у Карпина на карандаше уже есть тот, кто должен играть.

— Пригласит ли Валерий Карпин Артема Дзюбу в сборную?

— Это зависит от Артема. Мне кажется, любой может играть за сборную. Но сейчас непонятно, в какой Артем форме, поэтому сейчас, мне кажется, что шансов на вызов в сборную у него мало. А в будущем это зависит от того, как он будет себя проявлять.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.