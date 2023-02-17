Ари: «Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией»

Бывший нападающий ряда клубов РПЛ Ари высказался о возможном товарищеском матче между сборными Бразилии и России.

«Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией, — цитирует «РБ Спорт» Ари. — В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну. Я много раз видел высказывания Лулы да Силвы, он поддерживает российский народ и вашего президента. У наших стран хорошие отношения. Бразильцы и россияне похожи — русские, правда, чуть закрытый народ, а мы более открытый. Я вообще согласен с мнением, что бразильцы и россияне — братья. Если состоится матч между сборными Бразилии и России, у команды Карпина будут хорошие шансы на победу, я думаю».

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Встреча должна состояться в марте.