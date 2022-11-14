Кавазашвили ответил на вопрос, можно ли считать Сафонова первым вратарем сборной России

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о голкипере сборной России Матвее Сафонове.

«Может ли Сафонов сейчас быть первым номером в сборной? Первым номером считают вратаря, который постоянно играет ровно. Если он когда-то в отдельных матчах может пустить пенальти, это не значит, что он потерял свое мастерство. Всякое бывает. Не только он это допускал, но наши и зарубежные вратари тоже. Сейчас появилось много хороших вратарей в чемпионате, потому что нам запретили участвовать в международных турнирах и легионерам запретили выступать за российские клубы», — сказал Кавазашвили «СЭ».

По информации «СЭ», «Краснодар» продлил контракт с 23-летним российским вратарем перед стартом сезона-2022/23.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.