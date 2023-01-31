Лайшев заявил, что российскому футболу не надо брать пример с Запада

Известный менеджер Ренат Лайшев рассказал, что российскому футболу не нужно ориентироваться на западную систему подготовки игроков.

«Нам не надо брать пример с Запада. У нас есть свои специалисты. В СССР с нами считались, у нас все еще может быть. Что значит не брать пример с Запада? Не брать их систему, потому что наши футболисты могут найти свою национальную специфику, из-за которой пойдет результат. Я верю, что если нашим ребятам дать карты в руки, то они все смогут», — приводит слова Лайшева Legalbet.

Согласно рейтингу УЕФА, РПЛ находится на 23-м месте. В топ-3 входят АПЛ, ла лига и бундеслига.