Черышев заявил, что сборная России должна собираться в любом случае

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев высказался о будущем национальной сборной России.

«Правильно ли что сборная России собирается, не смотря на отсутствие матчей? Мое мнение — да. Сборная не должна прекращать свое существование ни в коем случае. Растет молодое поколение, появляются новые футболисты, и они должны пробовать свои силы. Играть за сборную для любого футболиста — большая честь, даже если это товарищеские матчи. В один прекрасный момент ситуация нормализуется, и надо быть готовым к возвращению», — приводит слова Черышева Sport24.

Национальная команда России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.