Федотов высказался о возможном переходе российского футбола в Азию

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не хотел бы, чтобы российский футбол покидал УЕФА.

«Мы не услышали от Азиатской конфедерации многообещающих слов — как будет выглядеть переход. Слава Богу, не было скоропалительных решений. Создана рабочая группа, будут взвешены все «за» и «против». Мы всегда были представлены в УЕФА, и не хотелось бы покидать эту организацию», — приводит слова Федотова «РБ спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.