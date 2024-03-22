Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

22 марта, 14:35

Колосков: «Легко пройдемся по парагвайцам, если они будут играть, как сербы»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» игру сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Встреча между национальными командами прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Веселая получилась игра, настраивающая на оптимистический лад. Все было красиво, как в учебнике прописано: быстро открываться, быстро отдавать передачи, комбинировать, контролировать мяч, играть разнообразно. Игра порадовала своим содержанием. Если парагвайцы будут играть, как сербы, то легко пройдемся, а если будут пожестче, играть на результат, то испытание будет более серьезное», — сказал Колосков «СЭ».

 
Александр Головин и&nbsp;Данил Глебов. «Вернули сербам должок за 0:5. Головин, конечно, заматерел». Газзаев о крупной победе сборной России

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра также состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.

(Константин Передерий)

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Вячеслав Колосков
8
7
Читайте также
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матч с Сербией и отмена игры с Парагваем
Уругвай готов провести матч со сборной России в 2025 году
Масалитин: «Думаю Карпина продлят в сборной России»
Кудряшов заявил, что у футболистов сборной России был боевой настрой против команды Сербии
Газзаев: «Карпина надо продлевать в сборной России! Уверен, сил на работу у него хватит»
Колосков: «У меня нет никаких сомнений, что Карпина надо оставлять»
Карпин продлит контракт с РФС на два года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дворкович: «Матч между сборными России и Сербии был действительно товарищеским»

Лапочкин считает, что арбитр поступил верно, удалив Гайича

Новости
RSS RSS
Все новости