Колосков: «Легко пройдемся по парагвайцам, если они будут играть, как сербы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» игру сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Встреча между национальными командами прошла 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Веселая получилась игра, настраивающая на оптимистический лад. Все было красиво, как в учебнике прописано: быстро открываться, быстро отдавать передачи, комбинировать, контролировать мяч, играть разнообразно. Игра порадовала своим содержанием. Если парагвайцы будут играть, как сербы, то легко пройдемся, а если будут пожестче, играть на результат, то испытание будет более серьезное», — сказал Колосков «СЭ».

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра также состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.

(Константин Передерий)