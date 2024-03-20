Кузнецов поделился ожиданиями от матча сборной России против Сербии

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Ясно, что по игровым характеристикам сборная Сербии лучше готова, так как многие футболисты играют в Европе, подготовлены лучше. У нас же только стартовала вторая часть чемпионата.

Мы же не играем в Европе сейчас. Это для нас только... Просто посмотреть футболистов, может быть, каких-то молодых, уже подтягивать их, чтобы эти люди оббивались, готовились к взрослому футболу», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры – в 20.00 по местному времени. 25 марта команда Валерия Карпина там же сыграет против сборной Парагвая.