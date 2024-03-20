Тюкавин: «Будет приятно посмотреть на себя на фоне игроков сборной Сербии»

Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин на пресс-конференции поделился мнением о команде Сербии перед товарищеским матчем.

— Приятно слышать, как о нас отзываются сербы. Что можно сказать о Сербии? Это интересная сборная, ведущие футболисты выступают в топ-лигах Европы. Конечно, будет приятно посмотреть на себя на фоне таких игроков, — сказал Тюкавин.

Ранее нападающий сборной Сербии Душан Тадич поделился мнением о российских футболистах.

Товарищеский матч между национальными командами России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 20.00 мск.