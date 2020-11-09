Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью пресс-службе сборной России заявил, что пока не испытывает особых впечатлений в связи с вызовом в национальную команду.

— Впечатлений никаких толком нет. Мы только вчера ночью приехали на базу и сегодня провели первую тренировку восстановительного характера. Поэтому в принципе пока впечатлений особых я не испытываю.

Вызов игроков из ЦСКА? Сложно сказать, с чем это связано. Просто так получилось. В один момент так произошло, что вызвали нескольких игроков из ЦСКА. Но до этого вызывался всего лишь один. Так получилось. И все.