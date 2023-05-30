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Сегодня, 14:42

Карпин назвал разумной отмену июньского сбора сборной России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал разумным решением отмену июньского сбора национальной команды.

«В силу объективных сложностей с подбором соперников и невозможности сыграть в удобные даты в июне тренерский штаб сборной России совместно с руководством РФС принял решение отменить сбор команды, — сказал Карпин. — В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным. Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье», — приводит ТАСС слова Карпина.

В среду, 30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил об отмене летнего сбора сборной России. Решение было принято после консультаций с клубами РПЛ и тренерским штабом национальной команды.

При этом в РФС ведут переговоры с рядом национальных федераций и имеет предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей осенью 2023 года.

Планировалось, что 15 июня сборная России проведет игру против Камеруна в Москве на стадионе «Лужники», но африканская команда в последний момент отказалась от матча. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил «СЭ», что россияне могли встретиться с другим соперником 20 июня, но игра сборной в эту дату заставила бы ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/17878697
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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