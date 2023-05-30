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Сегодня, 15:08

Непомнящий считает, что сборной России нет никакого смысла тренироваться ради тренировок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию об отмене июньского сбора сборной России по футболу.

«Не вижу особого смысла это обсуждать. Есть люди, которые отвечают за это решение. Сезон окончен, а тренироваться ради тренировок нет никакого смысла. Тренироваться нужно, чтобы играть», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Ранее РФС сообщил, что график потенциальных соперников сборной России не позволяет провести товарищеские матчи в июне. По этой причине было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-sbornoi-rossii-net-nikakogo-smysla-trenirovatsya-radi-trenirovok-255063/https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-sbornoi-rossii-net-nikakogo-smysla-trenirovatsya-radi-trenirovok-255063/
Валерий Непомнящий
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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