Защитник сборной России Караваев: «Иран и Ирак — хорошие соперники»

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, что думает о соперниках национальной команды в мартовских товарищеских матчах.

«Настрой перед матчами сборной отличный, все как всегда, в обычном режиме. Иран и Ирак — хорошие соперники, это интересные сборные», — приводит «РБ Спорт» слова Караваева.

Национальная команда России проводит сбор в Новогорске с 19 по 28 марта. 23 марта россияне сыграют против сборной Ирана в Тегеране, а 26-го — против Ирака в Санкт-Петербурге.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.