Стала известная цена билетов на матч Россия — Иран

Стоимость билетов на товарищеский матч между сборными России и Ирана составляет 430 рублей, сообщает пресс-служба РФС.

Игра пройдет 23 марта в Тегеране (Иран) и начнется в 20.00 мск. Продажа билетов открыта до 21 марта включительно. Каждый желающий может приобрести по одному билету.

Сборная Ирана занимает 24-е место в рейтинге ФИФА.

Следующий товарищеский матч сборной России запланирован с командой Ирака. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.