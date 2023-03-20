Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:01

Стала известная цена билетов на матч Россия — Иран

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Болельщик сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стоимость билетов на товарищеский матч между сборными России и Ирана составляет 430 рублей, сообщает пресс-служба РФС.

Игра пройдет 23 марта в Тегеране (Иран) и начнется в 20.00 мск. Продажа билетов открыта до 21 марта включительно. Каждый желающий может приобрести по одному билету.

Сборная Ирана занимает 24-е место в рейтинге ФИФА.

Следующий товарищеский матч сборной России запланирован с командой Ирака. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.

Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
6
1
Читайте также
Мокрая Валиева, блондинка Загитова и футбол на льду. Лучшие фото турнира шоу-программ
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Соболев — Карпину: «Готов бегать и толкаться»
Антон Миранчук — об Иране: «Очень сильная, слаженная команда, которая оставила после себя мощное впечатление»
Антон Мирначук: «Обрадовался, что меня вызвали в сборную, а уж когда увидел брата, обрадовался вдвойне»
Национальная команда Ирака прилетит в Сочи 21 марта
Защитник сборной России Караваев: «Иран и Ирак — хорошие соперники»
Медина: «Я не могу поверить, что Чалов не получил вызов в сборную»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник сборной России Караваев: «Иран и Ирак — хорошие соперники»

Денисов — о вызове в сборную: «Отлично, что вызваны много моих одноклубников, будет проще адаптироваться»
Новости
RSS RSS
Все новости