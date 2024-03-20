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20 марта, 17:14

Канчельскис назвал сборную Сербии фаворитом матча с Россией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России против Сербии.

«Мы сейчас вообще не играем, а они участвуют и в Евро-2024, и в Лиге чемпионов, так что на бумаге они фавориты. Посмотрим на наш уровень. Можно только пожелать удачи», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени. 25 марта команда Валерия Карпина там же сыграет против сборной Парагвая.

Источник: Metaratings
Андрей Канчельскис
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